Более 60 домов затопило в поселке в Бурятии

Более 60 домов затопило в поселке Наушки в Кяхтинском районе в Бурятии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации местных властей, на участках и в подпольях домов вышли грунтовые воды слоем до 40 сантиметров.

Жителей поселка спасатели эвакуируют на лодках. С утра перевезли уже 7 человек, вчера вывезли других жителей, включая детей. Также спасатели эвакуируют из поселка скот.

По словам местных жителей, это самый сильный потоп с 1993 года. Воды в здании почти по колено. В домах из-за затопления нет электричества и воды.

"У нас, кроме животных, дома никого не осталось, что смогли то спасли. Документы забрали и нужные вещи подняли на верх", - отметили местные жители.

Вчера в поселке ввели режим ЧС из-за подъема уровня реки Селенга.