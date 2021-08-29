Турция, Катар и страны "семерки" обсудят будущее аэропорта Кабула

Представители стран "семерки", а также Турции и Катара намерены обсудить будущее аэропорта Кабула после завершения вывода войск США из Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Hа предстоящей встрече, запланированной на понедельник, будет поднят вопрос о будущем Афганистана. В частности, как ожидается, речь пойдет о том, как будет функционировать аэропорт Кабула после завершения эвакуации, проводимой американскими военными.