Макрон призвал США активнее решать миграционный кризис в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США приложить больше усилий для борьбы с миграционным кризисом, который наступил в Афганистане после захвата страны талибами. Его слова приводит газета Le Journal du Dimanche ("Журналь дю диманш"), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макрон призвал страны не сравнивать данные об эвакуированных американскими военными афганцах. По мнению французского лидера, американцы говорят о десятках тысяч вывезенных, хотя эвакуируют мигрантов не на территорию США, а в соседние с Афганистаном государства или в страны Европы. Он отметил, что первые американские рейсы с афганцами уже приземлились в Албании и Уганде, еще несколько ожидаются в Косове и Северной Македонии.

По его словам, США, пусть и не будут первой страной, которая испытает на себе миграцирнное давление, должна активно играть свою роль в решении кризиса и выводить решение этого вопроса на международный уровень.

Также французский лидер заявил о необходимости увеличения финансирования на содержание беженцев и улучшение условий их содержания в соседних с Афганистаном странах. По мнению Макрона, это позволит избежать массового притока нелегалов в страны Европы.