Великобритания пригрозила санкциями талибам
Великобритания введет санкции против радикального движения "Талибан", если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим жить под их властью. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, Лондон готов применить финансовые санкции в том случае, если талибы не обеспечат "безопасное передвижение" для тех, кто хочет уехать из Афганистана после 31 августа, когда западные страны завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогавших им местных жителей.
Рааб также заявил, что Великобритания будет "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства" и готова в данном вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. При этом, как отметил глава британского МИД, Соединенное Королевство оставляет за собой право применить ограничительные меры против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.
Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев 28 августа. Всего за последние две недели Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. военнослужащих королевских Вооруженных сил. Премьер-министр Борис Джонсон в субботу назвал героическими усилия британских войск в ходе операции по эвакуации и поблагодарил за службу всех подданных королевства, которые несли службу в Афганистане.
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