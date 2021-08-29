Талибы расстреляли в Афганистане известного фольклорного певца и музыканта

Афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби был убит в субботу боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан". Об этом со ссылкой на его родственников сообщил в воскресенье телеканал Times Now, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал "Талибан". Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку "противной исламу".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.