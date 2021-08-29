Афганские талибы высказались об отношении к пакистанским талибам

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что афганские талибы не имеют отношения к пакистанским талибам, а с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") должны разбираться власти Пакистана. Об этом Муджахид рассказал в интервью пакистанскому телеканалу "Geo TV", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он заявил, что именно пакистанские улемы и религиозные деятели, а не афганские талибы должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию.

Муджахид подчеркнул, что афганские талибы решительно настроены не допустить использования на своей территории для разрушения мира в другой стран путем ведения террористической деятельности из Афганистана.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.