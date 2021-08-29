https://news.day.az/world/1373993.html Раскрыта дата вывоза американских дипломатов из Афганистана
Раскрыта дата вывоза американских дипломатов из Афганистана
Президент США Джо Байден намерен вывезти весь персонал американской дипмиссии из Афганистана до 31 августа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на власти США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, среди эвакуированных дипломатов будет и временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Отмечается, что пока неясно, когда представители американского дипведомтсва в Афганистан и произойдет ли это вообще.
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