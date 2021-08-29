Раскрыта дата вывоза американских дипломатов из Афганистана

Президент США Джо Байден намерен вывезти весь персонал американской дипмиссии из Афганистана до 31 августа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на власти США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, среди эвакуированных дипломатов будет и временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Отмечается, что пока неясно, когда представители американского дипведомтсва в Афганистан и произойдет ли это вообще.