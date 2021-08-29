https://news.day.az/world/1373996.html Траур по мёртвой рыбе в Испании - ВИДЕО
Траур по мёртвой рыбе в Испании - ВИДЕО
Тысячи людей, одетых в черное, образовали живую цепь вдоль 73-километровой береговой линии соленой лагуны Мар-Менор на юго-востоке Испании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Это символическая траурная церемония по тоннам мертвой фауны, погибшей из-за нехватки кислорода.
Экологи считают основной причиной гибели рыбы загрязнение химикатами от местного сельского хозяйства. Местные власти винят во всем жаркую погоду.
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