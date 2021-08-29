Траур по мёртвой рыбе в Испании

Тысячи людей, одетых в черное, образовали живую цепь вдоль 73-километровой береговой линии соленой лагуны Мар-Менор на юго-востоке Испании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это символическая траурная церемония по тоннам мертвой фауны, погибшей из-за нехватки кислорода.

 

Экологи считают основной причиной гибели рыбы загрязнение химикатами от местного сельского хозяйства. Местные власти винят во всем жаркую погоду.