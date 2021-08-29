Лесной пожар вблизи озера Тахо в Калифорнии

Спасатели в Калифорнии борются с лесным пожаром вблизи популярного среди туристов озера Тахо, огонь подбирается к Лос-Анджелесу. Возгорание пока не удалось взять под контроль. Пожар, получивший название Caldor, бушует на территории горного массива Сьерра-Невада с 14 августа, сгорели сотни домов.

Власти готовят местных жителей к эвакуации. Всего на территории США сейчас бушуют 90 природных пожаров, 14 из них в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.