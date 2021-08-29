В Берлине тысячи людей протестовали против карантинных мер

Несколько тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в субботу, 28 августа сообщает телеканал Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Накануне полиция запретила митинги. Однако люди все же вышли на улицы города. Протестующие двигались берлинскими кварталами Пренцлауэр-Берг и Митте.

Для поддержания порядка на улицах города полиция задействовала до 2000 человек, в том числе коллег, прибывших для этой цели из других федеральных земель.

По сообщению немецких СМИ, во время митинга в Митте полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать толпу, которая не хотела расходиться после окончания протеста.

По информации издания Die Welt, к вечеру 28 августа в Берлине было проведено 36 задержаний. Один полицейский был травмирован.

Субботние протесты произошли на фоне дебатов в Германии о том, следует ли вводить ограничения для невакцинированных людей, и этот вопрос приобретает все большую актуальность из-за роста количества заражений.

Германия сообщила о 10 303 новых заражений в сутки, что больше более чем на 2 000 по сравнению с прошлой неделей.