https://news.day.az/world/1374013.html ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю
ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю
Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере $200 (около 2 тыс. афгани) в неделю.
Об этом, как сообщило в воскресенье местное агентство The Khaama Press, говорится в директиве регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ней отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране. Кроме того, ЦБ призвал все банки возобновить работу, а также напомнил владельцам компаний о возможности совершения электронных переводов.
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