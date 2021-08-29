Луизиана готова к встрече с "Идой"

Новый Орлеан готовится встретить надвигающийся ураган "Ида". Владельцы магазинов заколачивают витрины щитами, жители крупнейшего города Луизианы запасаются провизией и всем необходимым, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ровно через 16 лет после разрушительного урагана "Катрина", власти этого американского штата опасаются, что "Ида" превысит ее по размаху, став сильнейшим стихийным бедствием за последние полтора столетия, заявил губернатор Джон Бел Эдвардс.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США выступил с предупреждением, что образовавшаяся в Атлантическом океане "Ида" усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья Луизианы.

Президент США Джо Байден в субботу обсудил с профильными американскими ведомствами готовность властей, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы поговорили с губернаторами Луизианы, Алабамы и Миссисипи, чтобы узнать, что им нужно от федеральных властей до прихода урагана, - заявил Байден в частности, - я уже подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для Луизианы. Убеждён, что мы готовы справиться со стихией".

Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью 320 км. По сообщениям местных СМИ, многие жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь штата, где, как ожидается, последствия стихии будут менее разрушительными. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена американцами на 90,84%, добыча газа - на 84,87% из-за надвигающегося на штат Луизиана урагана "Ида", сообщило управление по вопросам безопасности и природоохраны при МВД США. Эвакуированы работники 279 из 560 добывающих платформ.