В Японии считают необходимым рассмотреть вариант комбинированной вакцинации от COVID-19

Власти Японии должны рассмотреть возможность проведения вакцинации от коронавируса комбинацией разных препаратов для ускорения этого процесса. Об этом заявил в воскресенье министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы попросить Минздрав Японии вынести вердикт относительно того, можно ли делать так называемую перекрестную вакцинацию, когда, к примеру, первая прививка делается препаратом AstraZeneca, а вторая - Moderna или Pfizer. Кроме того, также необходимо проверить, можно ли сократить период между двумя дозами", - сказал он в эфире телеканала Fuji.​​​​

По данным кабмина, на данный момент в Японии первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%). При этом среди пожилого населения старше 65 лет полностью вакцинированных уже почти 87%.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии стала проводиться иммунизация людей всех возрастных групп.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.