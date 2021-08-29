Еще один взрыв прогремел на месте склада в воинской части в Казахстане

Минобороны Казахастана сообщило, что на месте склада в воинской части на юге страны зафиксирован еще один взрыв. В результате ЧП никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части в Байзакском районе Жамбылской области начался пожар, прогремело более десяти взрывов. Площадь пожара достигла почти 700 квадратных метров.

13 человек погибли и около ста пострадали при ликвидации последствий ЧП. Большинство из них - военные, спасатели и сотрудники прокуратуры.