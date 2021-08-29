В России выявили 19 286 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 19 286 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 882 827 в 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, наибольшее число зараженных по суточному приросту насчитывается в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). Меньше всего инфицированных зафиксировано в Магаданской области (25), на Чукотке (14) и в Ненецком автономном округе (13).

За последние 24 часа скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 797 пациентов. За все время - 181 637. При этом выздоровели 16 804 человека, а с начала пандемии количество выписанных из больницы составило 6 148 250.