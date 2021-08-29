https://news.day.az/world/1374031.html "Огненное" ДТП произошло в Тюмени - ВИДЕО
"Огненное" ДТП произошло в Тюмени - ВИДЕО
"Огненное" ДТП произошло на Стрелковом мосту в Тюмени. Об этом сообщают очевидцы аварии в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария случилась возле "Галереи Вояж". В результате ДТП загорелся Hyundai, машину уже потушили пожарные.
На кадрах с места происшествия видно, как авто полыхает после столкновения с другой машиной.
По предварительной информации, в аварии пострадало несколько человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре