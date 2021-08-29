"Огненное" ДТП произошло в Тюмени

"Огненное" ДТП произошло на Стрелковом мосту в Тюмени. Об этом сообщают очевидцы аварии в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария случилась возле "Галереи Вояж". В результате ДТП загорелся Hyundai, машину уже потушили пожарные.

На кадрах с места происшествия видно, как авто полыхает после столкновения с другой машиной.

По предварительной информации, в аварии пострадало несколько человек.