https://news.day.az/world/1374039.html Австрия: Себастьян Курц переизбран на пост канцлера - ВИДЕО
Австрия: Себастьян Курц переизбран на пост канцлера - ВИДЕО
Себастьян Курц переизбран на пост канцлера, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
За самого молодого в истории главу австрийского правительства проголосовали 99,4% однопартийцев. В своей речи Себастьян Курц пообещал, что Австрия продолжит активную кампанию вакцинации от коронавируса, а также упомянул проблему афганских беженцев, заявив, что страна "не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать".
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