Австрия: Себастьян Курц переизбран на пост канцлера

Себастьян Курц переизбран на пост канцлера, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За самого молодого в истории главу австрийского правительства проголосовали 99,4% однопартийцев. В своей речи Себастьян Курц пообещал, что Австрия продолжит активную кампанию вакцинации от коронавируса, а также упомянул проблему афганских беженцев, заявив, что страна "не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать".