США: тысячи активистов выступили в защиту избирательных прав

В субботу, в годовщину речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта", тысячи американцев вышли на демонстрации в защиту избирательных прав. передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

После того как Дональд Трамп проиграл президентские выборы, некоторые "республиканские" штаты приняли законы, по словам активистов, дискриминирующие расовые меньшинства. Например, жителям Техаса стало сложнее голосовать по почте.

"Люди погибали и проводили ночи в тюрьме, чтобы дать нам право голоса. Медгара Эверса застрелили на пороге собственного дома, внутри которого было четверо детей. Поэтому в эту палящую жару мы приехали в Вашингтон, чтобы сказать: мы не позволим вам отнять наши избирательные права", - заявил в своем выступлении один из активистов.

В ответ на действия республиканцев демократы пытаются провести через Конгресс "закон Джона Льюиса", который заставил бы штаты получать одобрение федерального правительства для того, чтобы изменить закон о выборах. Республиканцы в свою очередь пытаются затянуть обсуждение законопроекта. Несмотря на то, что Палата представителей приняла "закон Джона Льюиса" в пятницу, у него мало шансов пройти Сенат, отмечают политологи.