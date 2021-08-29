В США заявили об угрозе космическим запускам из-за роста заболеваемости COVID-19

Резкий рост числа пациентов с коронавирусом поставил под угрозу космические запуски в США. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что всплеск заболеваемости COVID-19 увеличил потребление жидкого кислорода, используемого как для работы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так и для запусков ракет. Его перенаправление в американские больницы создало дефицит топлива, необходимого для космической отрасли.

В NASA уже рассказали о намерении отложить на неделю запуск следующего спутника, а президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл обратился к организациям, имеющим запас жидкого кислорода, с просьбой связаться с руководством фирмы насчет поставок. При этом основатель SpaceX Илон Маск заявил, что ситуация с обеспечением кислородным топливом является "риском, но еще не ограничивающим фактором" для космических запусков.

В начале августа в США число выявленных случаев COVID-19 достигло шестимесячного максимума. 4 августа в стране выявили более 100 тысяч зараженных за сутки. По данным экспертов, "дельта"-вариант инфекции атаковал сразу несколько штатов с низкими показателями по вакцинации.