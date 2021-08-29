Из-за авиаудара хуситов по базе ВВС Йемена погибли не менее 30 человек

Не менее 30 военных Йемена погибли и 60 пострадали в результате ударов по крупной военной авиабазе Эль-Андад на юге государства. Об этом сообщил Reuters представитель вооруженных сил страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

База Эль-Андад находится в провинции Лахдж. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, удары, по предварительным данным, нанесли мятежники-хуситы.

Противостояние между правительством и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфликт обострился, когда в марте 2015 года в страну вторглись войска коалиции под руководством Саудовской Аравии.