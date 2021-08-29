Талибы подняли в воздух военно-транспортный вертолет Ми-17

Талибы подняли в воздух военно-транспортный вертолет Ми-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Военный обозоеватель, десятки этих машин перешли под контроль боевиков после взятия ими власти в Афганистане.