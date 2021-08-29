В Лондоне повесили плакаты с историями о том, как COVID-19 повлиял на личную жизнь людей

Instagram-аккаунт под названием Lockdown Love Stories собрал 1100 анонимных признаний о том, как пандемия и самоизоляция повлияла на личную жизнь людей - теперь некоторые из них появились на плакатах на улицах Лондона. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководитель и создатель проекта Филиппа Фунд, арт-куратор из Лондона, с мая прошлого года собирает истории любви от публики для выставки, которая продлится до 30 августа 2021 года.

"Истории, которые я выбрала для этой выставки, обладают силой, которая может возникнуть из невзгод, надежд и стойкости", - говорит Филиппа. Она начала проект, потому что ожидала, что изоляция вызовет горе, потерю и тоску, и хотела что-то сделать, чтобы противодействовать негативному влиянию на психическое здоровье людей. Однако в итоге она была приятно удивлена количеством "положительных моментов".

Среди признаний - жалобы на одиночество, истории о том, как люди "случайно" стали жить вместе из-за изоляции, о том, как люди влюбились, никогда не видя друг друга живьем, признания в любви самому себе, разочарования и восторги от видеосвиданий, и многие другие.

"Теперь, наконец, вместо моих бывших в моих снах появилась моя мама", - говорится в одном из признаний.

"Ты была как ночь пятницы утром понедельника - и это когда все дни слились воедино", - написал еще один анонимный пользователь. Теперь его историю увидят миллионы жителей мегаполиса.

Один из авторов рассказа о расставании, который попал на лондонские улицы, поделился, что думал, будто это сломало его, но в итоге "это принесло мне столько счастья, в конце концов, благодаря участию в этом проекте".