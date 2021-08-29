Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан, сообщает афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на Международную федерацию журналистов (МФЖ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, МФЖ обратилась к руководству движения "Талибан", которое захватило Афганистан, с просьбой разрешить выезд из страны и организовать безопасный вывоз сотрудников СМИ из аэропорта Кабула.

"МФЖ обратилась к разным <...> странам, включая Испанию, Северную Македонию, Францию, Мексику, Италию, Германию, Великобританию, США и Канаду, с просьбой о выдаче виз и помощи в эвакуации афганских журналистов, но ни одна страна не готова принять больше 10-15 журналистов, а заявки к нам поступают ежедневно, их количество постоянно растет", - рассказал заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир.