В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, инцидент, скорее всего, произошел в районе здания аэропорта.

Взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара по жилому дому, сообщило агентство Asvaka.