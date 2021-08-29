https://news.day.az/world/1374066.html В Кабуле произошел взрыв - ВИДЕО
В Кабуле произошел взрыв - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По поступающей информации, инцидент, скорее всего, произошел в районе здания аэропорта.
Взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара по жилому дому, сообщило агентство Asvaka.
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