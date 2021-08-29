Автомобиль, уничтоженный в Кабуле военными США, перевозил взрывчатку

Машина, по которой нанес удар беспилотник США в Кабуле, перевозила большое количество взрывчатых веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление министерства обороны Соединенных Штатов.

"Мы уверены, что успешно поразили цель. Значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки", - заявили в ведомстве.

По их данным, автомобиль представлял непосредственную угрозу аэропорту в Кабуле. В министерстве отметили, что пока не располагают данными о погибших среди мирного населения, и продолжают изучать ситуацию.

Пентагон подтвердил, что силы США совершили удар в Кабуле при помощи беспилотника в связи с угрозами со стороны Исламского Государства (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, раздавшегося в Кабуле в районе Хаджи-Бугра, погибли шесть человек и еще четверо пострадали. Предварительно, инцидент произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над данным районом в небо поднялись клубы дыма.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек, а также 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.