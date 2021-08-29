Около тысячи беженцев ожидают эвакуации из Кабула
Около тысячи беженцев ожидают вылета из аэропорта Кабула, при этом операция по эвакуации завершается уже 31 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности.
"Мы хотим гарантировать, что каждое гражданское лицо из числа иностранцев и тех, кто находится в рискованной ситуации, будет эвакуировано сегодня. Вылеты продолжатся до тех пор, пока этот процесс не завершится", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. В настоящее время около тысячи человек в аэропорту Кабула ожидают эвакуации американскими военно-транспортными самолетами. При этом после того, как стало известно о вероятных новых терактах, толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.
Начиная с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек - такие данные во вторник привел заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
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