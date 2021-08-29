Страшный пожар в Милане

Многоэтажный жилой дом загорелся на юге Милана, сообщает местная газета Corriere della Sera.

"Пожар, начавшийся, вероятно, на 15-м этаже, сразу же распространился на все здание через внешнюю облицовку", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи и пожарных. Спасатели смогли эвакуировать часть жильцов дома, некоторые, почувствовав запах дыма, сразу же покинули здание.

Дом достигает 60 метров в высоту, а его наружная облицовка сделана из листов полистирола. По данным издания, в нем проживает порядка 70 семей.