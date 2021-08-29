https://news.day.az/world/1374111.html Страшный пожар в Милане - горят 15 этажей - ВИДЕО
Страшный пожар в Милане - горят 15 этажей - ВИДЕО
Многоэтажный жилой дом загорелся на юге Милана, сообщает местная газета Corriere della Sera.
"Пожар, начавшийся, вероятно, на 15-м этаже, сразу же распространился на все здание через внешнюю облицовку", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи и пожарных. Спасатели смогли эвакуировать часть жильцов дома, некоторые, почувствовав запах дыма, сразу же покинули здание.
Дом достигает 60 метров в высоту, а его наружная облицовка сделана из листов полистирола. По данным издания, в нем проживает порядка 70 семей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре