В МИД Турции заявили, что у Анкары не получится принять беженцев из Афганистана

У Анкары не получится принять всех беженцев, приезжающих из Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи", - сказал дипломат на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Как подчеркнул Чавушоглу, со стороны Турции были выполнены все гуманитарные и моральные обязанности в отношении миграции.

В МИД Турции уточнили, что речи о какой-либо дополнительной волне мигрантов не идет.

Предполагается, что Турция дистанцируется от темы принятия у себя беженцев из Афганистана. Такое решение связано с невозможностью выделять на это дополнительные деньги из бюджета.

15 августа радикальное движение "Талибан" (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны - Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее сообщалось, что Греция построила стену на границе с Турцией для защиты от афганских беженцев.