Почти 100 стран мира объявили о сделке с талибами

В общей сложности 98 стран мира объявили о том, что заключили сделки с движением Талибан. Соглашения позволят государствам продолжить эвакуацию поданных и афганских союзников после установленного радикалами на 31 августа крайнего срока вывода войск из страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в совместном заявлении о гарантиях эвакуации из Афганистана, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США.

В числе стран, которые заключили сделки, значатся Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Турция, а также Украина.

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, сотрудники и афганцы, которые работали с нами, а также те, кто находится в группе риска, могли дальше беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана", - говорится в совместном заявлении.