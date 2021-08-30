Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств перенесли.

Планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября.

Перенос встречи подтвердил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это связано с ситуацией в Афганистане. "Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал Подоляк.