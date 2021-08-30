Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу

Не менее пяти реактивных снарядов было выпущено в направлении аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".

Все цели перехвачены комплексами ПВО. Залп был осуществлен с помощью самодельной пусковой установки, спрятанной в автомобиле.

По некоторым данным, был задействован зенитный пушечный комплекс C-RAM.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщений о жертвах не поступало. Также он выразил мнение, что за атакой стоят боевики афганского подразделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), но отметил, что быть уверенным в этом пока нельзя.