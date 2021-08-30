Ураган "Ида" свирепствует на юго-восточном побережье США

В Сети появились кадры, бушующего на юго-восточном побережье США урагана "Ида".

Напомним, что сильнейший за полтора века ураган обрушился в воскресенье на американский штат Луизиана. Урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра составляла изначально 209-251 км/ч.

На юго-западе Луизианы, в том числе в крупнейшем городе штата Новом Орлеане, объявлена угроза наводнений. Телеканалы демонстрируют кадры, на которых видны сильные подтопления, разрушенные постройки, перевернутые автомобили. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. По состоянию на вечер воскресенья без света в Луизиане остаются свыше 700 тыс. потребителей.

В настоящее время ураган ослаб до третьей категории, скорость ветра в пределах урагана упала ниже 58 м/с и достигает 53,5 м/с. Несмотря на это, согласно сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами, в штате сохраняются "катастрофические условия".

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида объявлена угроза возникновения торнадо.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет вниманию читателей кадры свирепствующего урагана: