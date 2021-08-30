Талибы отвергли инициативу Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле

Представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Inter.

"В этом нет необходимости, - заявил он. - Афганистан независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или Великобритании?". Он добавил, что "после 31 августа каждый афганец сможет выезжать за рубеж, если он этого пожелает".

"Но, как и в любой другой стране, ему необходимы будут документы - паспорт и виза", - подчеркнул Шахин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности для продолжения операции по эвакуации.