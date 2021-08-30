Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан" не означает его последующего официального признания.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, накануне Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами по вопросу гуманитарных операций и эвакуации афганцев, нуждающихся в защите.

"Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию (Афганистана - ред.), - это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю "мы" - речь идет о международном сообществе. Это (дискуссии - ред.) не предрешает их признания, поскольку мы поставили им условия", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

В первую очередь, движение должно уважать гуманитарное право и соблюдать права граждан, не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана, а также уважать права человека и "достоинство афганских женщин", отметил Макрон.