«Талибан» опубликовал кадры с элитным отрядом

В интернете появились кадры отряда специального назначения талибов, захвативших власть в Афганистане. Ролик опубликован в Telegram-канале "Реальная война", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что видео распространили сами талибы.

Видео снято на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Элитный отряд "Талибана" называется "Bardi 313",

снабжается и тренируется Пакистаном, пишет "Московский комсомолец". В объектив видеокамеры попали вооруженные мужчины в профессиональной военной форме.

Ранее стало известно, что спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула. Полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.