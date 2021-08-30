«Талибан» опубликовал кадры с элитным отрядом - ВИДЕО
В интернете появились кадры отряда специального назначения талибов, захвативших власть в Афганистане. Ролик опубликован в Telegram-канале "Реальная война", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что видео распространили сами талибы.
Видео снято на улицах Кабула и в провинции Нангархар. Элитный отряд "Талибана" называется "Bardi 313",
снабжается и тренируется Пакистаном, пишет "Московский комсомолец". В объектив видеокамеры попали вооруженные мужчины в профессиональной военной форме.
Ранее стало известно, что спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула. Полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.
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