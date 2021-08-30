В России придумали как спасти исчезающих птиц

Популяции редких краснокнижных птиц в России выросли почти в два раза. Спасти исчезающие виды удалось благодаря совместной работе ученых, общественных организаций и представителей бизнеса. Так, в Амурской области устанавливают специальные защитные купола в местах, где обитают аисты. Более того, компания "Россети" даже строит для птиц отдельные опоры для их гнезд. Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ передает, что прогресс и урбанизация могут помогать природе.

Бригада инженеров выходит на осмотр линий электропередачи. Кроме технических параметров проверяют еще один, казалось бы, неочевидный для энергетики - гнезда дальневосточных аистов. Эти птицы, занесенные в Красную книгу, часто вьют гнезда на опорах ЛЭП. В результате происходят аварии, да и сами пернатые могут пострадать. Чтобы этого не случилось, на опасных участках устанавливают специальные колпаки.

Еще одна простая, но эффективная конструкция - из обычных пластиковых труб. Она мешает аистам подлететь к опоре и сбросить на нее ветки для будущего гнезда. А не столкнуться с проводами во время миграции птицам помогают маркеры - шары ярких цветов. Следующая степень защиты - это барьеры вокруг изоляторов и других элементов ЛЭП и подстанций.

"За этот год мы на всех наших ВЛ 220-500 киловольт установили порядка 3900 устройств птицезащитных, и на следующий год мы в связи с тем, что ареал обитания дальневосточного аиста расширяется, запланировали больше четырех тысяч", - рассказал Николай Теплов, заместитель директора, главный инженер амурского филиала "Россети ФСК ЕЭС".

И это только в Амурской области. В общей сложности за пять лет компания "Россети" установила свыше 672 тысяч защитных устройств. При этом гнезд от этого не стало меньше, а даже больше, но теперь птицы вьют их именно в тех местах, где это совершенно безопасно и для самих аистов, и для работы ЛЭП.

"Может создаваться площадка на опоре - дополнительные площадки в безопасном месте, где гнездо если и будет свито, то оно не будет никак угрожать ни птицам, ни линиям электропередачи. И для них более безопасно вить гнезда именно на тех объектах, которые более постоянны", - пояснил Евгений Шахов, заместитель начальника управления эксплуатации ВЛ ПАО "Россети".

Когда подходящих площадок нет, рядом с линией электропередачи ставят дополнительную опору - специально для птиц. А если гнездо уже свито в опасном месте, то его переносят в межсезонье, когда пернатые покидают свое жилище.

"Популяция аиста увеличилась практически в два раза. Мы можем говорить о том, что 80-85 процентов мировой популяции дальневосточного аиста гнездится на территории Российского Дальнего Востока, и усилия ученых, общественных организаций и бизнеса привели к тому, что ситуация абсолютно стабильная. Плюс коллег из ФСК "Россети" мы постоянно поддерживаем информацией", - рассказал Петр Осипов, директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

Сохранить и приумножить удалось и другие краснокнижные виды - черного и белого аиста, а еще беркута, орлана-белохвоста, скопы и журавля-красавки. Да и аварий на ЛЭП по вине птиц стало меньше.

В ситуационно-аналитический центр поступает информация, как работают сети электропередачи "Россетей". Если где-то происходит сбой, на схеме это отразится.

Сейчас птенцы аистов "встают на крыло" по всему Дальнему Востоку. И уже следующей весной они снова начнут искать, где свить новые гнезда. Энергетики "Россетей" и экологи обещают им в этом помочь.