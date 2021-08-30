В Индии распространяется неизвестный вирус

Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети.

Как сообщает в понедельник агентство PTI со ссылкой на органы здравоохранения Уттар-Прадеша, это только приблизительное число умерших. Местный департамент здравоохранения не учитывает умерших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за помощью к врачам, передает Day.Az.

Очагом вирусной лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Из-за высокой влажности и температуры выше нормы число заболевших там быстро увеличивается. В ряде районов для их госпитализации не хватает мест в больницах, больных с симптомами вирусной лихорадки врачи вынуждены перевозить из деревень в города и помещать их в клиники, предназначенные для лечения заразившихся коронавирусом.

Главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские врачи называют не соблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.