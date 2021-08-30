Афганские беженцы прибывают в Пакистан

Мохаммед Амин прибыл в Пакистан совсем недавно. Он бежал от талибов, захвативших сначала его родной город Мазари-Шариф, а затем и столицу Афганистана, Кабул, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Когда талибы вошли в Кабул, люди испугались и помчались в аэропорт. Я смотрел со стороны. Вокруг был хаос. Люди - в панике. Они думали, что с ними может случиться всё что угодно. Все пытались попасть в самолет, некоторые даже забирались на крылья. Многие упали. Им было очень страшно", - рассказал беженец из Афганистана Мохаммед Амин.

Он говорит, что у него не было другого выбора: афганцу пришлось добираться в Пакистан по земле. Он уверен, что после того, как США перестанут вывозить отчаявшихся беженцев из аэропорта Кабула, его примеру последуют ещё многие. Но когда количество вынужденных покинуть свои дома афганцев увеличится, вырастет и напряжение в регионе, а потом и во всём мире.

"По крайней мере пока масштабный миграционный кризис не стал реальностью. Тем не менее, Пакистан призывает мировое сообщество прикладывать больше усилий для помощи этой нации, принявшей на себя главный удар конфликта, который разворачивается на другой стороне границы уже более сорока лет", - передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

В Исламабаде говорят, что ни одна страна не пострадала от войны в Афганистане так сильно, как Пакистан.

"Знаете, что более 80 тысяч пакистанцев погибли после терактов 11 сентября? Война была даже не у нас, а у нашей границы. Знаете, что экономика Пакистана потеряла более 152 миллиардов долларов? Миллионам людей пришлось покинуть свои дома. Даже сегодня в Пакистане живут более четырех миллионов беженцев, в то время как на Западе жалуются, что принять на пять беженцев больше - это уже чересчур", - говорит советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф.

Пакистан неоднократно обвиняли в поддержке талибов, но Исламабад всё отрицает. При этом юго-восточный сосед Афганистана уже ведет переговоры с боевиками и призывает другие страны последовать своему примеру.

"Мир должен разговаривать с ними. Их первые заявления, их риторика, ясно показывают, что они не хотят возвращаться в 90-ые", - продолжает Моид Юсуф.

Но в ресторане "Афганский бар" в Исламабаде, где работает Мохаммед Амин, заявлениям талибов не верят. Забыть старые принципы управления боевиков - невозможно, считают беженцы.

"Они уверяют, что не чувствуют вражды ни к кому, но это наглая ложь. Так они говорят днем, зато ночью приходят к людям домой и забирают их. Через два или три дня их убивают. Потому что мой отец работал с Ашрафом Гани, они схватили всю мою семью и убили моих родных", - рассказал беженец из Афганистана Сиед Зикрия.

У Сиеда не осталось никого. Он одинок, а его сердце разбито. Сначала он потерял родителей и пятерых братьев и сестер. А теперь, по его словам, он еще и навсегда потерял свою страну.