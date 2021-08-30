Силы сопротивления Панджшера задействовали авиацию для патрулирования региона

Силы сопротивления Панджшера задействовали авиацию для патрулирования региона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Неизвестное количество вертолётов Ми-17 (бывших ВВС Афганистана) прибыли в долину вместе с экипажами ещё неделю назад. 