https://news.day.az/world/1374318.html Силы сопротивления Панджшера задействовали авиацию для патрулирования региона - ВИДЕО
Силы сопротивления Панджшера задействовали авиацию для патрулирования региона - ВИДЕО
Силы сопротивления Панджшера задействовали авиацию для патрулирования региона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Неизвестное количество вертолётов Ми-17 (бывших ВВС Афганистана) прибыли в долину вместе с экипажами ещё неделю назад.
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