Северная Корея перезапустила ядерный реактор

Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который, как считается, производил плутоний для ядерного оружия, передает Day.Az со ссылкой на Украинскую правду.

В частности, в отчете сообщается, что "не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года. Однако с начала июля 2021 года появились признаки, в частности сброс воды для охлаждения, в соответствии с работою реактора".

Отмечается, что МАГАТЭ не имело доступа к Северной Корее с тех пор, как Пхеньян выслал своих инспекторов в 2009 году. Затем страна продолжила реализацию своей программы создания ядерного оружия и вскоре возобновила ядерные испытания. Последнее ядерное испытание было в 2017 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.