ФСБ представит документы о планах Японии применить бактериологическое оружие в годы войны

ФСБ России представит рассекреченные архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР в годы Второй мировой войны, создании разветвленной базы производства и испытаниях бактериологического оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает Day.Az.

"6 сентября центральный архив ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году", - сообщили в ЦОС.

"Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях", - отметили в ФСБ.

Документы так называемого Нюрнберга на Амуре будут впервые показаны широкой публике на историко-документальной выставке "Дальневосточный Нюрнберг - документальная летопись Хабаровского процесса", проходящей в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края.

Хабаровской процесс

Состоявшийся 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске открытый судебный процесс Военного трибунала Приморского военного округа над двенадцатью бывшими японскими военными, служившими в Квантунской армии, в том числе пятью генералами, стал выражением принципиальной позиции Советского Союза по отношению к бактериологической угрозе и осуждением преступлений против человечности, которые не были учтены Токийским трибуналом, проходившим с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.

"Несмотря на то, что Хабаровский процесс носил открытый характер и его материалы публиковались в СМИ, значительная часть документов до сего дня не была доступна исследователям", - отметили в ЦОС ФСБ. Собранные в ходе следственных действий, подготовки и проведения Хабаровского процесса материалы хранились в архивах, доступ к которым до этого года был ограничен.

"Отобранные для выставки документы безапелляционно свидетельствуют о нарушении Японией договора с Советским Союзом о взаимном нейтралитете и подготовке японскими милитаристами войны на Дальнем Востоке", - отметили в ЦОС. Показания членов командования Квантунской армии (бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Ямада Отодзоо, генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси и других) раскрывают правду о планируемых и уже свершившихся преступлениях против мира и человечности со стороны милитаристской Японии.

Широкой общественности также впервые будут представлены документальные материалы о расположенном недалеко от Харбина лагере для русских "Хогоин" (в переводе на русский язык "Приют"), откуда пленников направляли в качестве подопытных в созданные на территории Маньчжурии японские военные подразделения (отряды под номерами 731 и 100), занимавшиеся подготовкой бактериологической и химической войны.