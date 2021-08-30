https://news.day.az/world/1374357.html Беспилотник Toyota сбил паралимпийца
Беспилотник Toyota сбил паралимпийца
Компания Toyota решила продемонстрировать в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио передовые технологии и запустила в Олимпийской деревне несколько десятков беспилотных электрических шаттлов e-Palette, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.
Однако на днях их эксплуатация была прекращена после инцидента с одним из паралимпийцев - шаттл сбил слабовидящего участника Игр на перекрестке.
Как сообщает Reuters, микроавтобус двигался с небольшой скоростью, а в момент ДТП им управлял человек, а не автопилот.
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