Беспилотник Toyota сбил паралимпийца

Компания Toyota решила продемонстрировать в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио передовые технологии и запустила в Олимпийской деревне несколько десятков беспилотных электрических шаттлов e-Palette, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Однако на днях их эксплуатация была прекращена после инцидента с одним из паралимпийцев - шаттл сбил слабовидящего участника Игр на перекрестке.

Как сообщает Reuters, микроавтобус двигался с небольшой скоростью, а в момент ДТП им управлял человек, а не автопилот.