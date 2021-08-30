Функционеры "Аль-Каиды" возвращаются в Афганистан

Функционеры террористической группировки "Аль-Каида" возвращаются в Афганистан.

Так, как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель", стало известно о прибытии в Нангархар доктора Амина уль-Хака, который при Усаме бин Ладене отвечал за безопасность укрепрайона Тора-Бора.