https://news.day.az/world/1374407.html Функционеры "Аль-Каиды" возвращаются в Афганистан - ВИДЕО
Функционеры "Аль-Каиды" возвращаются в Афганистан - ВИДЕО
Функционеры террористической группировки "Аль-Каида" возвращаются в Афганистан.
Так, как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель", стало известно о прибытии в Нангархар доктора Амина уль-Хака, который при Усаме бин Ладене отвечал за безопасность укрепрайона Тора-Бора.
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