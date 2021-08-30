https://news.day.az/world/1374408.html В Бразилии вооруженные боевики использовали местных жителей в качестве "живого щита" - ВИДЕО
В Бразилии вооруженные боевики использовали местных жителей в качестве "живого щита" - ВИДЕО
В городе Аракатуба в Бразилии не менее 50 вооруженных боевиков использовали 10 местных жителей в качестве "живого щита" во время серии ограблений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель".
Представляем вниманию читателей данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре