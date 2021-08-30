В Бразилии вооруженные боевики использовали местных жителей в качестве "живого щита"

В городе Аракатуба в Бразилии не менее 50 вооруженных боевиков использовали 10 местных жителей в качестве "живого щита" во время серии ограблений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель".

Представляем вниманию читателей данные кадры: