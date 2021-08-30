России предрекли волну эпидемий из-за потепления

Изменения климата приводят к тому, что на территории России все чаще фиксируют появление и распространение болезней, характерных для более теплых регионов.

Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Через 10-15 лет серьезной проблемой для страны могут стать эпидемии таких опасных заболеваний, как малярия, желтая лихорадка и других, предрекает специалист, передает Day.Az.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила.

По словам Андрея Кондрахина, климат в России становится все более подходящим для насекомых-переносчиков опасных вирусных заболеваний. Несмотря на то, что в холодное время года они чаще умирают, летом их часто завозят путешественники, после чего комары и мухи быстро размножаются в российских регионах.

"Все идет к тому, что опасных вирусных болезней у нас будет становиться все больше, - заметил врач. - Казалось бы, где Западный Нил, а где мы? Но насекомые попадают к нам довольно легко: в чемоданах путешественников, переносятся теплыми воздушными потоками - это совсем несложно. И, несмотря на то, что зимой пока что они у нас умирают, в следующий сезон ситуация повторяется. Чем теплее будет становиться климат, чем мягче зимы, тем более благоприятными будут условия для насекомых-переносчиков болезней, постепенно они начнут ассимилироваться".

Кондрахин уверен, что со временем такая тяжелая тропическая болезнь, как малярия, станет рутинной и для России. То же, например, и с желтой лихорадкой, вирусом японского энцефалита, вызывающего воспаление мозга, считает врач.

"И все же такое будет наблюдаться не по всей стране, - успокоил специалист. - Для комаров крайне важен не только теплый, но и влажный климат, поэтому, скорее всего, до той же Москвы эпидемия не дойдет, как и до других крупных российских городов".

Он добавил, что, поскольку перемена климата и появление новых болезней на территории России неизбежны, необходимо уже сейчас готовиться к тому, чтобы отразить возможные эпидемии.

"У нас и раньше были свои проблемы вроде клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма. Теперь они стали просыпаться раньше. Лет через 10-15 к этому могут добавиться мухи, переносящие брюшной тиф, холеру и дизентерию и другие, раньше казавшиеся нам экзотическими, болезни", - резюмировал Кондрахин.