Появились сообщения о стрельбе американских военных по мирным афганцам

После самоподрыва террориста-смертника возле ворот аэропорта Кабула американские военные открыли беспорядочную стрельбу по мирным афганцам. Об этом сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

Журналист пообщался с пострадавшими из-за теракта гражданскими, которые сейчас лежат в столичных госпиталях Афганистана. "Американцы подумали, что террористов-смертников больше, поэтому начали стрелять в охваченную паникой толпу", - рассказал один из раненных афганцев.

Также появилась информация, что большая часть жертв погибла именно из-за огня военных США, а не из-за взрыва. Очевидцы утверждают, что американские солдаты стреляли на поражение - в голову и грудь. Еще одной причиной гибели людей стала давка, которая началась в охваченной паникой толпе.