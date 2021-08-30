Британец, отказавшийся покидать Кабул без 200 животных, вывез их в Лондон

Бывший морской пехотинец Пол Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. Основатель приюта для животных в Кабуле рассказал в твиттере о "смешанных эмоциях" после прибытия в Великобританию, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

"Прибыл в Хитроу с частичным успехом "Операции "Ковчег". Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по афганцам сегодня. Операционный центр Хитроу, пограничная служба, HARC и Air Pets - всё было чертовски потрясающе. Я стал свидетелем того, как Хитроу проявляет сострадание к афганским беженцам", - написал он.

В приюте "Новзад", который Фартинг основал в 2007 году, подтвердили "Би-би-си", что он и около 200 кошек и собак покинули Афганистан 28 августа без персонала организации. Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолёта, рассказал, что основатель приюта "очень беспокоился за своих сотрудников и за всех других людей, страдающих в Афганистане". Он также сообщил, что животных после приземления отправили в карантинные питомники.

"Животные, учитывая то, через что они прошли, в целом находятся в очень хорошей форме. Как вы понимаете, у них достаточно домов для этих животных", - отметил Иэн МакГилл.

Власти Великобритании операцию по эвакуации Фартинга и животных восприняли неоднозначно. Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат рассказал о возможном убийстве семьи своего переводчика: "Трудно доставить людей в аэропорт или вывезти из него, и мы только что задействовали много войск, чтобы эвакуировать 200 собак, в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита. Как один переводчик спросил меня несколько дней назад: "Почему мой пятилетний ребёнок хуже вашей собаки?""

Мнения пользователей твиттера также разделилось. Некоторые из них обвинили Фартинга в том, что он недостаточно старался и не оформил необходимые документы для своих сотрудников. Другие сочли его "героем", который "восстановил веру в человечество":

"Вы, как бывший морской пехотинец, наверняка, знакомы с военной пословицей 7P? Почему вы не организовали самолёт и необходимые документы для "любимых" сотрудников, когда было объявлено об уходе? Зачем ждать до хаотичной стадии эвакуации?"



"Я люблю животных. Особенно собак. Я - вегетарианец уже 42 года. Но это неправильно. Совершенно неправильно. Животные не подвергались риску. Афганские сотрудники и другие люди, которые помогали США / Великобритании более двух десятилетий, подвергаются. Повсюду приоритеты".



"Вы - национальный герой, у вас есть храбрость и сострадание, о которых такие люди, как Уоллес и другие, никогда не узнают. Вы - мужчина среди мужчин, которого не любят те, кому недостает человечности, и восхищаются те, у кого она есть. Спасибо, мы приветствуем вас, сэр".



"Не могу представить, насколько вы истощены физически и морально. Вы сделали все, что могли, чтобы вывести свой персонал, может быть, найдется другой способ. Не опускайте руки, гордитесь и давайте помогать всем тем, кто вынужден был бежать из своих домов. Сообщите это правительству Задача, ЕСЛИ вы можете".



"Печальные времена для Афганистана, но добро пожаловать домой. Подведите итоги, отдышитесь, выпейте пинту или две, а затем сообщите нам, что мы можем сделать, чтобы вернуть вашу команду в Великобританию. Моя вера в человечество восстановлена, спасибо".

Пол Фартинг требовал от Великобритании вывести из столицы всех его сотрудников и питомцев. Всего организация "Новзад" содержит 140 собак и 60 кошек, а работают там жители Афганистана. Миссию по спасению он назвал "Операция "Ковчег"".

Изначально её одобрили в министерстве иностранных дел Великобритании, однако после терактов 26 августа в Афганистане, при которых погибло больше ста человек, планы изменили. Фартинга и животных пришлось эвакуировать через соседнюю страну.

Против операции высказался министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что спасти людей важнее, но после скандала отверг обвинения в препятствовании эвакуации Фартинга и животных.