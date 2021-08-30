Афганская консерватория уничтожила инструменты до прихода талибов

Сотрудники и студенты Национального института музыки Афганистана уничтожили все музыкальные инструменты в консерватории, предвидя гонения талибов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно IslamNews, это произошло до объявления представителя "Талибана" Забихулла Муджахида о запрете афганцам слушать музыку. Студентка института Зарифа Адиба поделилась в Facebook фотографией разбитых гитар и объяснила, что хранить у себя инструменты или дипломы о музыкальном образовании стало опасным для жизни.

"Я обучалась музыке в Афганской консерватории в течение трех лет, я дирижировала в женском хоре и играла на альте. Музыка - часть меня, она - воплощение красоты Афганистана. Сегодня мои коллеги-музыканты больше не играют - им не позволено до тех пор, пока здесь находятся талибы, - написала Адиба. - Многие музыканты ломают инструменты, потому что их наличие может быть опасно. Моя семья сожгла мои дипломы и сломала мини-укулеле".