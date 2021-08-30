https://news.day.az/world/1374462.html В Афинах прошла гигантская демонстрация против обязательной вакцинации - ВИДЕО
В Афинах прошла гигантская демонстрация против обязательной вакцинации - ВИДЕО
Вчера в греческих Афинах прошла гигантская демонстрация против обязательной вакцинации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Свежести", задержано не меньше 47 протестующих.
По разным оценкам в демонстрации в столице Греции приняло участие от 35 до 150 тысяч человек.
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