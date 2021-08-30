В Афинах прошла гигантская демонстрация против обязательной вакцинации

Вчера в греческих Афинах прошла гигантская демонстрация против обязательной вакцинации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Свежести", задержано не меньше 47 протестующих.

По разным оценкам в демонстрации в столице Греции приняло участие от 35 до 150 тысяч человек.