Талибы обратились с речью к ожидающим вылета из аэропорта Кабула афганцам

Талибы обратились с речью к все еще ожидающим вылета из Кабульского аэропорта афганцам.

На распространенном Телеграм-каналом "Реальная война" видео, оратор из числа талибов пристыжает ожидающих вылета жителей, передает Day.Az.

"Мы очень опечалены, видя ваше состояние. Мы видим, как наши братья и сестры спят на улице. Разве у вас нет дома? Нет какой-то своей жизни?...Где ваша честь? Где ваше достоинство? Вы отчаянно просите американцев забрать вас. Какой позор! Только вы решаете, выбрать жизнь раба или достойную жизнь", - говорит человек на видео.

Далее он отмечает, что талибы после стольких лет смогли изгнать американцев устаревшим оружием. Теперь же, когда им в руки попало множество оставленного американцами современного оружия, они больше не отдадут чужакам страну, даже если американцы вернутся с еще большими силами.